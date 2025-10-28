Lionel Messi'den 2026 Dünya Kupası açıklaması: 'Orada olmak istiyorum ama...'

Arjantin ve Barcelona'nın efsane kaptanı Lionel Messi, önceki günlerde MLS takımlarından Inter Miami ile olan sözleşmesini 3 yıllığına daha uzattı. Arjantinli yıldız, haziran ayında 39 yaşına girecek olmasına rağmen henüz emekliliği düşünmediğini gösterdi.

NBC News'e konuşan sekiz Ballon d'Or sahibi Messi, önümüzdeki yıl fiziksel durumunu değerlendireceğini ve ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek turnuvada oynayıp oynamayacağına buna göre karar vereceğini söyledi.

"KARARIMI VERECEĞİM"

"Dünya Kupası'nda yer almak olağanüstü bir şey ve bunu çok isterim" diyen Messi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Orada olmak, iyi durumda olmak ve takımım için önemli bir katkı sağlamak istiyorum. Ve bunu, gelecek yıl Inter Miami ile sezon öncesi hazırlıklarına başladığımda günlük olarak değerlendireceğim ve gerçekten %100 formda olup olmadığımı, takıma, milli takıma faydalı olup olamayacağımı göreceğim ve sonra bir karar vereceğim."

"SON DÜNYA KUPASI'NI KAZANDIK VE..."

Messi, Dünya Kupası'nın önemine de değinerek, "Dünya Kupası olduğu için çok heyecanlıyım. Son Dünya Kupası'nı kazandık ve sahada tekrar şampiyonluğu savunmak muhteşem bir şey. Çünkü milli takımda oynamak, özellikle de resmi müsabakalarda, her zaman bir hayaldir" ifadelerini kullandı.

Messi, Arjantin formasıyla bugüne kadar 195 maça çıktı ve 114 gol attı.