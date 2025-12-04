Gaziantep FK, Türkiye Kupası'nda turladı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
4.12.2025 15:39:00
Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Gaziantep FK, deplasmanda Yalova FK'yı 2-0 mağlup etti ve kupada gruplara kaldı.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, 3. Lig ekiplerinden Yalova FK deplasmanına konuk oldu. Gaziantep FK, Yalova Atatürk Stadyumu'ndaki maçı 2-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmada Gaziantep FK'ya galibiyeti getiren golleri 41. dakikada penaltıdan Emmanuel Boateng ve 60. dakikada Deian Sorescu attı.

Bu sonucun ardından Gaziantep FK, kupada tur atladı ve gruplara kaldı. Yalova FK, kupaya veda etti.

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamasının kura çekimi 5 Aralık Cuma günü gerçekleştirilecek.

