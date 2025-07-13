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Lionel Messi galibiyeti getirdi, rekorunu geliştirdi

Lionel Messi galibiyeti getirdi, rekorunu geliştirdi

13.07.2025 12:06:00
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Cumhuriyet Spor
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Lionel Messi galibiyeti getirdi, rekorunu geliştirdi

MLS'te Inter Miami, Nashville'i Lionel Messi'nin golleriyle 2-1 yendi. Arjantinli yıldız, takımını galibiyete taşıdığı maçtaki golleriyle rekorunu geliştirdi.

Inter Miami, yıldızı Lionel Messi'nin ağları iki kez havalandırdığı maçta Nashville'i yendi.

Maçın 17. dakikasında Lionel Messi takımını öne geçirirken ilk yarı bu skorla tamamlandı. Nashville'de 49'da Hany Mukhtar skora dengeyi getirdi, Messi, 62'de skoru belirledi

Karşılaşmayı 2-1 kazanan Inter Miami puanını 38'e çıkardı. Nashville ise 41 puanda kaldı.

Lionel Messi, Nashville karşısındaki golleriyle MLS'te üst üste 5. maçta birden fazla gol kaydetti ve rekorunu geliştirdi. Arjantinli yıldız, MLS'teki son 5 maçında 10 gol ve 4 asistle oynadı.

 

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