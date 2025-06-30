PSG, Messi'yi üzdü: Adını çeyrek finale yazdırdı!

FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turunda Paris Saint-Germain, Inter Miami ile karşı karşıya geldi. PSG, Mercedes-Benz Stadyumu'ndaki mücadeleden 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Fransız ekibine galibiyeti getiren golleri 6 ve 39. dakikalarda Joao Neves, 44. dakikada Tomas Agustin Aviles (Kendi kalesine) ve 45+3. dakikada Achraf Hakimi attı.

PSG, bu sonucun ardından turnuvada çeyrek finale yükseldi. Lionel Messi'nin formasını giydiği Inter Miami ile turnuvaya veda etti.

PSG, çeyrek finalde, Bayern Münih ile karşılaşacak. İki takım arasındaki maç 5 Temmuz'da oynanacak.



