Lionel Messi gollerine devam ediyor: 3 maçta 5 gole ulaştı!

Yayınlanma: 03.08.2023 - 10:07

Güncelleme: 03.08.2023 - 10:07

MLS ve Meksika Ligi ekiplerinin yer aldığı Leagues Cup'ta Messi'nin de forma giydiği Inter Miami, son 32 turunda Orlando City ile karşılaştı. DRV PNK Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Inter Miami'nin 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Inter Miami'ye galibiyeti getiren golleri 51. dakikada penaltıdan Josef Martinez ile 7. ve 72. dakikalarda Lionel Messi kaydetti.

Bu skorun ardından Inter Miami, adını son 16 turuna yazdıran ekip oldu.

LIONEL MESSI GOLLERİNE DEVAM EDİYOR!

ABD'ye ayak bastığı günden bu yana büyük ilgi gören Lionel Messi, yeni takımıyla hızlı bir başlangıç yaptı. Şu ana kadar Inter Miami formasıyla 3 maça çıkan Arjantinli yıldız, 5 gole ulaştı. Messi gollerinin yanı sıra 1 de asist yapma başarısı gösterdi.

JORDI ALBA İLK KEZ FORMA GİYDİ

Inter Miami'nin yeni transferlerinden Jordi Alba, MLS ekibinde ilk kez forma giydi.

Maça yedek kulübesinde başlayan Alba, 64. dakikada oyuna dahil oldu.