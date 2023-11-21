Lionel Messi ile Cristiano Ronaldo'nun son dansı... Tarihi belli oldu!
ABD'de Inter Miami forması giyen Arjantinli futbolcu Lionel Messi ile Suudi Arabistan'da Al Nassr'ın Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'nun hazırlık maçında karşılaşacağı açıklandı.
Futbol dünyasının iki önemli ismi Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo, bir kez daha karşı karşıya geliyor.
RONALDO İLE MESSİ KARŞI KARŞIYA
Messi'nin forma giydiği Inter Miami ve Ronaldo'nun oynadığı Al Nassr hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.
İki ekip arasındaki hazırlık maçının 2024 yılının şubat ayında Suudi Arabistan'da oynanacağı açıklandı.
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