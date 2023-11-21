Felipe Melo'dan Messi itirafı: 'Eskisi kadar...'

Yayınlanma: 21.11.2023 - 12:55

Güncelleme: 21.11.2023 - 12:55

Kariyerini Brezilya'da sürdüren Felipe Melo, Lionel Messi hakkında itirafta bulundu.

TyC Sports'a konuşan Galatasaray'ın eski yıldızı Melo, Messi'nin eskisi kadar hızlı olmadığı belirtirken zamanla daha iyi bir oyuncu haline geldiğini de sözlerine ekledi.

Melo, Arjantinli oyuncunun son dönemdeki performansından etkilendiğini ve onu 'dünyanın en iyisi' olarak nitelendirdiğini de belirtti.

Melo, Messi için yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Messi, birkaç yıl önce sahip olduğu hıza sahip değil ama oyun hakkında çok daha fazla vizyona sahip ve eskisinden daha iyi şeyleri var. O hâlâ dünyanın en iyi oyuncusu. Bu tam bir çılgınlık. Bu yüzden Ballon d'Or kazandı."