3.11.2025 18:50:00
Lionel Messi mi daha iyi Cristiano Ronaldo mu? Portekizli yıldızdan dikkat çeken yanıt!

Suudi Arabistan Pro Lig ekibi Al Nassr forması giyen 40 yaşındaki Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, gazeteci Piers Morgan'ın programında önemli ifadeler kullandı.

Al Nassr'da forma giyen yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo, katıldığı programda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Gazeteci Piers Morgan'ın programına konuk olan Portekizli yıldız, kendisine yöneltilen sorulara net cevaplar verdi.

"ALÇAKGÖNÜLLÜ OLMAK İSTEMİYORUM"

Programda kendisine sorulan, "Messi'nin senden daha iyi olduğunu söylüyorlar, sen ne düşünüyorsun?" sorusuna Ronaldo cevap verirken şu sözleri kullandı:

"Messi'nin benden daha iyi olduğu görüşüne katılmıyorum. Bu konuda alçakgönüllü olmayacağım."

WAYNE ROONEY'YE YANIT VERDİ

Programda Ronaldo'ya eski takım arkadaşı Wayne Rooney ile tartışmaları hakkında, “O senden nefret etmediğini ancak Messi'nin daha iyi olduğunu düşündüğünü söyledi. Sen ne düşünüyorsun?" sorusu yönetildi.

Ronaldo soruyu, “Benim için problem yok” ifadeleri ile yanıtladı.

"UZUN YILLAR ÖNCE OLMUŞTUM"

Son dönemlerde milyarder olduğu yönünde çıkan haberler hakkında ise Portekizli yıldız, "Bu doğru değil, uzun yıllar önce milyarder olmuştum zaten" sözlerini sarf etti.

