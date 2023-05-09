AFP duyurdu: Lionel Messi, Suudi Arabistan yolcusu!

PSG forması giyen Lionel Messi'nin yeni sezonda kariyerine Suudi Arabistan Ligi'nde devam edeceği iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.05.2023 - 12:50
AFP duyurdu: Lionel Messi, Suudi Arabistan yolcusu!
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Paris Saint-Germain (PSG) ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Lionel Messi, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

35 yaşındaki futbolcunun adı sık sık ABD ve Suudi Arabistan kulüpleriyle anıldı.

"SÖZLEŞME OLAĞANÜSTÜ"

Fransız Haber Ajansı AFP, Arjantinli yıldızın kariyerine hangi ülkede devam edeceğini duyurdu. Habere göre, Lionel Messi yeni sezonda kariyerini Suudi Arabistan Ligi'nde sürdürecek.

AFP'nin ulaştığı kaynak, dünyaca ünlü süperstarın Suudi Arabistan'a transferiyle ile ilgili, "Sözleşme olağanüstü. Çok büyük. Sadece bazı küçük ayrıntıları sonuçlandırıyoruz" ifadelerini kullandı.


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