Lionel Messi'den özür mesajı!

Yayınlanma: 05.05.2023 - 19:14

Güncelleme: 05.05.2023 - 19:14

Paris Saint-Germain'in yıldızı Lionel Messi, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Kulübün izni olmadan Suudi Arabistan'a giden ve Fransız temsilcisinin kadro dışı bıraktığı Messi, paylaşımında takım arkadaşlarından özür diledi.

Arjantinli yıldız açıklamasında, "Her zaman olduğu gibi, maçtan sonra izin olacağını düşünmüştüm. Suudi Arabistan gezisini organize etmiştim, zaten daha önce iptal ettiğim için iptal edemezdim. Takım arkadaşlarımdan özür diliyorum ve kulübün benimle ilgili kararını bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Messi'nin bu hamlesi sonrası gözler PSG tarafından verilecek yeni karara çevrildi.