Kadro dışı bırakılan Lionel Messi antrenmanlara geri döndü

Fransa 1.Futbol Ligi'nin (Ligue1) 33. haftasında Paris Saint-Germain’nin Lorient'e 3-1 mağlup olduğu maçın ardından Suudi Arabistan’a izinsiz bir şekilde gitmesi sonucu kadro dışı bırakılan Lionel Messi, bu sabah tesislere gelerek antrenmanlara yeniden başladı.

İHA
Yayınlanma: 08.05.2023 - 15:52
Kadro dışı bırakılan Lionel Messi antrenmanlara geri döndü
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Arjantinli futbolcu Messi, Suudi Arabistan’a izinsiz bir şekilde gitmesi sebebiyle Fransız taraftarlar tarafından ağır eleştirilere maruz kalmıştı. Messi gelen tepkiler sonrası taraftarlardan özür dilemişti. Arjantinli yıldız ile Fransız kulüp arasında yeni bir gelişme yaşandı.

 ANTRENMANLARA GERİ DÖNDÜ

Fransa Ligue 1’in 33. haftasında Paris Saint-Germain’in, sahasında Lorient’e 3-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından izinsiz bir şekilde Suudi Arabistan’a giden ve kulüp tesislerindeki antrenmanı kaçırdığı için kadro dışı kalan Lionel Messi, tekrardan antrenmanlara döndü. Önceki günlerde günlerde sosyal medya hesabından bir video yayımlayarak özür dileyen Arjantinli futbolcu, PSG’nin bu sabah gerçekleştirilen antrenmanında yerini aldı.

Fransız ekibi de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Messi’nin tesislere gelerek antrenmana katıldığını bildirdi.


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