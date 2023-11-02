Lionel Messi ve Luis Suarez ABD'de tekrardan buluşuyor!
Gremio forması giyen yıldız golcü Luis Suarez, ABD yolcusu olmaya hazırlanıyor. Suarez, Lionel Messi'nin de formasını giydiği Inter Miami ile anlaşmaya vardı.
Barcelona'da bir dönem birlikte forma giyen Luis Suarez ve Lionel Messi, yeniden aynı takımda bir araya gelmeye hazırlanıyor.
TYC Spor'un haberine göre; Uzun süredir görüşme halinde bulunan İnter Miami ve Luis Suarez, görüşmelerde sona geldi.
İki tarafın karşılıklı olarak her konuda anlaşmaya vardığı belirtilirken, Suarez'in kısa süre içerisinde Inter Miami'nin futbolcusu olacağı belirtildi.
3 YIL ARADAN SONRA BİRLİKTE OLACAKLAR
2014-2020 yılları arasında Barcelona'da forma giyen Suarez, transferin resmiyete kavuşması durumunda Lionel Messi ile 3 yıl aranın ardından aynı forma için ter dökecek. Inter Miami'de Messi'nin yanı sıra eski Barcelonalı Sergio Busquets ve Jordi Alba gibi isimlerde bulunuyor.
Brezilya Ligi ekibi Gremio'da top koşturan 36 yaşındaki yıldız oyuncu Luis Suarez bu sezon 46 karşılaşmada forma giydi. Bu karşılaşmalarda 19 gol atan golcü futbolcu 16'da gol pası verdi.
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