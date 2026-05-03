Lionel Messi'ye dalya maçında şok

3.05.2026 10:50:00
Cumhuriyet Spor
Inter Miami'deki 100. maçına çıkan Lionel Messi, 3-0 öne geçtikleri Orlando City karşılaşmasını beklenmedik bir sonla noktaladı.

Lionel Messi'nin formasını giydiği Inter Miami, MLS'in 11. haftasında Orlando City'yi konuk etti. Nu Stadyumu'nda oynanan maçta 3-0'lık üstünlüğünü koruyamayan ev sahibi takım sahadan 4-3'lük yenilgiyle ayrıldı.

Karşılaşmaya oldukça hızlı başlayan Inter Miami, 4. dakikada Ian Fray, 25. dakikada Telasco Segovia ve 33. dakikada Lionel Messi'nin attığı gollerle 3 farklı üstünlüğü yakaladı.

MARTIN OJEDA'DAN HAT-TRICK

Biri penaltıdan olmak üzere 39, 68 ve 78. dakikalarda 3 gol atarak hat-trick yapan Orlando City'nin Arjantinli on numarası Martin Ojeda geceye damgasını vuran isim oldu. Konuk takıma galibiyeti getiren gol ise 90+3'te Tyrese Spicer'den geldi.

MESSI'DEN DALYA

Messi, Florida ekibiyle çıktığı 100. maçında büyük bir hayal kırıklığıyla sahadan ayrılırken, ABD temsilcisindeki 86. golünü attı.

YENİ STATTA GALİBİYETİ YOK

Inter Miami 4 Nisan'da açılan yeni stadında oynadığı dördüncü maçında da galip gelemedi. Nu Stadyumu'nda çıktığı 3 maçında beraberlik alan Miami, ilk kez mağlup oldu.

