Lionel Messi kuşkusuz ki bir futbol ilahı. Barcelona formasıyla kazanmadık başarı bırakmamıştı, tek eksiği Dünya Kupası’nı da 2022 Katar’da müzesine götürdü. Avrupa futbolu ağır gelince 37’sinden sonra ABD’nin yolunu tuttu; Inter Miami forması giyiyor. Paranın satın alabileceği en büyük futbolcu. Her ne kadar Portekizli Cristiano Ronaldo ile karşılaştırılsa da Maradona’nın 10 numaralı Arjantin Milli Takımı formasını hâlâ giyen 39 yaşındaki yıldızın futboldaki yeri ayrı.

Gelgelelim dün bir törene katıldı ünlü yıldız. Daha doğrusu İsrail ve Amerikan ordularına cumartesi sabahı İran’ı bombalamaları emrini veren ABD Başkanı Donald Trump, MLS şampiyonu Inter Miami takımını Beyaz Saray’da ağırladı. Miami kulübü de koşarak gitti. Sohbet edildi, şakalaşıldı, Miami kaptanı Messi, Trump’a imzalı bir top ve 47 numaralı pembe forma hediye etti. Sonrasında basını da karşısında bulan ABD Başkanı, iki futbol kelamı ettikten sonra sözü İran savaşına getirdi; “İran muhafızları ve polisi silahlarını bırakmalı, yoksa hepsi öldürülecek” dedi. Eğer kamera açıları yanıltmadıysa Miami’nin yıldız futbolcusu Messi, Trump’ı alkışladı.

Gerçekten paranın satın alabileceği en büyük futbolcuya yakışır bir tavırdı bu, ama Messi’ye hayır! Eğer, Messi çıkıp törendeki hareketinin yanlış anlaşıldığını açıklamazsa başta ülkesi Arjantin olmak üzere dünya üzerinde pek çok hayranını kaybedecektir. Özellikle de beyaz fanilasının üzerine mavi düz çizgiler çizip arkasına “10 Messi” yazan Ortadoğulu, Asyalı, hatta Afrikalı hayranları artık sempatiyle bakmayacaktır Messi’ye. Ve hatta, kendisiyle aynı yerde doğan antiemperyalist özgürlük savaşçısı Arjantin Rosario doğumlu Ernesto “Che” Guevara’yla, Che hayranı, hayatı boyunca ezilenin yanında duran Maradona’nın da kemiklerini sızlatacaktır Messi. Elbette Messi’yi Messi yapan Barcelona ile milyonlarca İspanyol futbolseveri de düş kırıklığına uğratmıştır. Hele İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, neredeyse tek başına İsrail ve ABD’nin, İran’a saldırgan tavırları nedeniyle tavır koymuşken!

Ne diyelim, kapitalist düzen bu olsa gerek! Messi de hayranlarının gönlündeki yerini korumaktan ziyade Miami’deki lüks standardını önemsemiş olsa gerek. Dip not: Boca Juniors’ın altyapı futbol okulunun girişinde bir yazı vardır: “Maradona olabilirsiniz, ama Che asla...” diye. Gerçi Messi Boca altyapılı değil ama belli ki Ajrantin’in suyunu çok az i