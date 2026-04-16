Lionel Messi İspanya'da kulüp satın aldı!

16.04.2026 20:30:00
AA
Arjantinli futbolcu Lionel Messi'nin İspanya 3. Ligi ekibi UE Cornella'yı satın aldığı açıklandı.

Lionel Messi, İspanya 3. Ligi takımlarından UE Cornella'yı satın aldı.

Kulübün açıklamasında, "Bu hamle, Messi'nin Barcelona ile olan yakın bağlarını ve Katalonya'da sporun ve yerel yeteneklerin geliştirilmesine olan bağlılığını güçlendiriyor; bu bağlantı, FC Barcelona'daki yıllarına dayanıyor ve o zamandan beri sürdürülüyor" denildi.

Açıklamada, kulüp tarihinde yeni bir dönemin başladığı belirtilirken bu sürecin hem sportif hem de kurumsal büyümeyi teşvik etmeyi, temelleri güçlendirmeyi ve yeteneklere yatırım yapmayı amaçladığı vurgulandı.

İlgili Haberler

Lionel Messi son düdüğün ardından neye uğradığını şaşırdı!
Lionel Messi son düdüğün ardından neye uğradığını şaşırdı! Arjantin'in Moritanya'yı 2-1 yendiği hazırlık maçının son düdüğünün ardından, rakip futbolcular ve teknik heyette Lionel Messi yarışı başladı. Sahanın ortasında zor anlar yaşayan Arjantinli yıldız, güvenlik güçlerinin yardımıyla soyunma odasına gidebildi.
Ne yaptın Messi?
Lionel Messi kuşkusuz ki bir futbol ilahı.
Messi duble yaptı: Inter Miami, Orlando City karşısında geri döndü!
Messi duble yaptı: Inter Miami, Orlando City karşısında geri döndü! MLS'te son şampiyon Inter Miami, 2-0 geriye düştüğü maçta Orlando City'yi 4-2 mağlup ederek bu sezonki ilk galibiyetini elde etti. Inter Miami'nin yıldızı Lionel Messi, maçı 2 golle tamamladı.