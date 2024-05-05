Lionel Messi'den 6 gole katkı: Inter Miami'den sansasyonel galibiyet!

Lionel Messi'nin formasını giydiği Inter Miami, Amerikan Futbol Ligi'nin (MLS) 11. haftasında kendi sahasında ağırladığı New York Red Bulls'u 6-2 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.05.2024 - 10:44
Lionel Messi'den 6 gole katkı: Inter Miami'den sansasyonel galibiyet!
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MLS 11. hafta maçında Inter Miami, sahasında New York Red Bulls ile karşılaştı. Chase Stadyumu'nda oynanan maçı Inter Miami 6-2 kazandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 48 ve 62. dakikalarda Matias Rojas, 50. dakikada Lionel Messi, 68, 75 ve 81. dakikada ise Luis Suarez kaydetti.

MESSİ'DEN 6 GOLE KATKI

Arjantinli yıldız Lionel Messi, maçta 1 gol, 5 asistle yıldızlaşan isim oldu. 3 gol, 1 asist yapan Luis Suarez de ön plana çıkan bir diğer oyuncu oldu.

Bu sonuçla birlikte puanını 24'e çıkaran Inter Miami, liderliğini sürdürdü. New York ise 17 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Inter Miami, Montreal ile oynayacak. New York Red Bulls ise NE Revolution ile karşılaşacak.


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