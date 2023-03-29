Lionel Messi'den hat-trickle gövde gösterisi
Dünya Şampiyonu Arjantin, hazırlık maçında Curaçao'yu 7-0 mağlup etti.
Dünya Şampiyonu Arjantin, hazırlık maçında Karayip ülkesi Curaçao'yla hazırlık maçında karşı karşıya geldi.
Unico Madre de Ciudades Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Arjantin 7-0 kazanarak adeta gövde gösterisi yaptı.
Karşılaşmada Lionel Messi fırtınası eserken süper yıldız 20, 33 ve 37. dakikalarda attığı gollerle Arjantin formasıyla toplamda 102 gole ulaşmayı başardı. Arjantin'e galibiyeti getiren diğer goller ise 23. dakikada Nico Gonzalez, 35. dakikada Enzo Fernandez, 78. dakikada Di Maria ve 87. dakikada Montiel kaydetti.
Messi ayrıca Enzo Fernandez'in golünde de asist yaparak maça damgasını vurdu.
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