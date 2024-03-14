Lionel Messi'den Inter Miami'ye kötü haber: 'Risk almak istemiyoruz'
Amerikan Futbol Ligi (MLS) ekibi Inter Miami forması giyen Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin sakatlandığı açıklandı.
MLS ekibi Inter Miami'de forma giyen Lionel Messi'den takımına kötü haber geldi.
Teknik direktör Gerardo Martino, Lionel Messi'nin sakatlandığını ve bir sonraki maçta sahada olamayacağını açıkladı.
"RİSK ALMAK İSTEMİYORUZ"
Martino yaptığı açıklamada, "Sağ bacağındaki kaslar aşırı zorlanmış. Risk almak istemiyoruz. Dayanabilir mi diye baktık ama yıpranmıştı" diye konuştu.
Lionel Messi, son olarak CONCACAF Şampiyonlar Kupası'nda Nashville'e karşı oynanan rövanş maçında 1 gol, 1 asistlik performans sergilemişti.
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