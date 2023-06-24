Lionel Messi'den PSG taraftarına eleştiri!

Yayınlanma: 24.06.2023 - 15:28

Güncelleme: 24.06.2023 - 15:28

MLS ekibi Inter Miami'nin kadrosuna katılan Lionel Messi, kendisine yönelik eleştirilere yanıt verdi.

PSG formasıyla gerçek anlamda mutlu görünmeyen ve sürekli olarak Barcelona'ya duyduğu özlemi dile getiren Messi, ayrıldıktan sonra PSG taraftarlarını eleştirdi.

Yıldız futbolcu, Arjantin Milli Takımı ile Dünya Kupası'nı kazandıktan sonra Paris'e dönüşünde takımının Şampiyonlar Ligi hedefini gerçekleştirememesi üzerine eleştirilere maruz kalmıştı.

"MBAPPE VE NEYMAR'A DA AYNISI YAPILDI"

Bu eleştirilerin odağı olmaktan bıktığı gözüken Lionel Messi, PSG taraftarlarına yanıt verdi.

Goal'ün derlediği habere göre Messi, PSG taraftarlarının kendisine yönelik eleştirilerinin daha önce Mbappe ve Neymar'a yapılan eleştirilere benzediğini hatırlatarak, "Başlangıçta harikaydı. Çok destek aldım, ancak insanlar beni farklı şekilde eleştirmeye başladı. Çoğunluk iyi davrandı ama belirli bir kesimle kopukluk yaşandı. Tabii ki bu benim niyetim değildi, ancak bu Neymar ve Mbappe ile daha önce yaşadıkları durumlardır" şeklinde konuştu.