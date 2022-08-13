Lionel Messi'nin Ballon d'Or adayları arasında yer almaması tartışmalara sebep oldu
Ballon d'Or adayları arasında Lionel Messi yer almazken, Cristiano Ronaldo'nun ise listede kendine yer bulması tartışmaları beraberinde getirdi.
Fransa Ligue 1 ekibi Paris Saint-Germain'de (PSG) forma giyen Lionel Messi, Ballon d'Or adayları arasında gösterilmedi. Premier Lig devi Manchester United'dan ayrılması gündemde olan Cristiano Ronaldo ise 30 kişilik aday listesinde yer aldı. Messi'nin listede yer almaması büyük tartışmalara sebep oldu.
Fransız basını, "Ronaldo, 2022 Ballon d'Or aday listesinde yer alırken Messi neden yok?" konulu bir makale yayımladı. Söz konusu makalede Messi'nin kadroda neden yer almadığı sorgulanırken, Ballon d'Or kriterlerinin değiştirilmesi, doğrudan futbol sezonuna bakıldığı ve Messi'nin performansının düşük oluşu hatırlatıldı.
Ayrıca Messi'nin Paris'te hayal kırıklığı yarattığı da dile getirildi. Bilindiği üzere Messi, 2006'dan bu yana bu ödülü 7 kez kazanmıştı.
Manchester United forması giyen Cristiano Ronaldo ise tüm kulvarlarda 49 maçta 32 gol üretti.
Lionel Messi 2005'ten bu yana ilk kez listede yer almazken; Ronaldo üst üste 18. kez ödüle aday gösterildi ve kendine ait rekoru da geliştirdi.
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