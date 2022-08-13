Konyaspor, Uche Ikpeazu'yu transfer etti

13 Ağustos 2022 Cumartesi, 15:43

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Arabam.com Konyaspor, forvet oyuncusu Uche Ikpeazu'yu kadrosuna kattı.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen imza törenine, yönetici Mehmet Orhan da katıldı.

Son olarak İngiliz ekiplerinden Middlesbrough forması giyen Uche Ikpeazu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandı.