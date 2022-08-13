Konyaspor, Uche Ikpeazu'yu transfer etti
Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, forvet oyuncusu Uche Ikpeazu'yu transfer etti.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Arabam.com Konyaspor, forvet oyuncusu Uche Ikpeazu'yu kadrosuna kattı.
Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen imza törenine, yönetici Mehmet Orhan da katıldı.
Son olarak İngiliz ekiplerinden Middlesbrough forması giyen Uche Ikpeazu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandı.
Video Haberler
- İstanbul Boğazı'nda tehlikeli anlar
- Festivalde sahne çöktü: 1 ölü, 40 yaralı
- Hırsız önce uyuyan kadını öptü sonra telefonunu çaldı
- 'Yurt sorunu bitecek, kredi oranı artacak'
- Banka müdürünün rehin alındığı olayda yeni gelişme
- Erdoğan'ın önüne geçmesi sinirlendirdi
- Otobüste yumruk yumruğa kavga kamerada
- 540 gramlık parmak bebeğe kök hücre mucizesi
- 'BALKIZ' doğaya bırakıldı
- Ebru Baki'nin canlı yayındaki uykusuz hali gündem oldu
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Bay Kemal' için harekete geçtiler
- 'Senin bineceğin tek otobüs...'
- Yeni skandal polislik sınavı mı?
- 'Emniyet'teki dostlarını arayıp...'
- Atama kararlarına Nurcu rektörden tepki
- Marmaris Belediye Başkanı Oktay'dan yanıt
- En yüksek oran hangi partide çıktı?
- Resmi Gazete'de yayımlandı
- Balıkesir'de deprem!
- 'Sapasağlam girdi, bayrağa sarılı tabutla çıktı'