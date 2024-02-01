Lionel Messi'nin kariyerindeki tarihi peçete açık artırmaya çıkıyor: Başlangıç fiyatı dudak uçuklattı!

Yayınlanma: 01.02.2024 - 11:27

Güncelleme: 01.02.2024 - 11:30

Lionel Messi'nin ilk sözleşmesini imzaladığı peçete açık artırmaya çıkıyor.

İngiliz müzayede evi Bonhams'ın çarşamba günü yaptığı açıklamada, 13 yaşındaki Lionel Messi'nin Barcelona ile ilk sözleşmesini imzaladığı peçetenin mart ayında 300 bin pound (11 milyon 500 bin TL) başlangıç fiyatıyla açık artırmaya çıkarılacağını duyurdu.

Peçete 2000 yılının aralık ayında, o dönem Barcelona'nın sportif direktörü olan Carles Rexach, Messi'nin babası Jorge Messi ve menajer Horacio Gaggioli ile kulübün tüm zamanların en golcü oyuncusu olacak Arjantinli genci kadrolarına katmak üzere anlaştığında imzalanmıştı.

TENİS KULÜBÜNDE TARİHİ AN

Futbol tarihindeki bu önemli an, Rexach'ın, Messi'nin babasını oğlunun İspanyol kulübündeki ilk denemelerinin ardından yanıt alamamasından duyduğu endişe üzerine öğle yemeğine davet etmesinin ardından gerçekleşti.

Pompeia tenis kulübünden gelen peçetede, "14 Aralık 2000 tarihinde Barselona'da, Bay Minguella ve Horacio'nun huzurunda, FC Barcelona'nın sportif direktörü Carles Rexach, kendi sorumluluğu altında ve herhangi bir karşıt görüşe bakmaksızın, üzerinde anlaşılan miktarlara uymamız koşuluyla Lionel Messi ile sözleşme imzalamayı kabul eder" yazmaktadır.