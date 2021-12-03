Lionel Messi'nin oteli için yıkım kararı iddiası
PSG'li Lionel Messi, yedinci kez Ballon d'Or'un sahibi oldu ancak iş hayatında 30 milyon Avroluk bir yatırımının yıkım kararıyla karşı karşıya.
Kariyerinde yedinci Ballon d'Or ödülünü kazanan Lionel Messi iş hayatında ise kötü bir haberle karşı karşıya.
Sezon başında Barcelona'dan ayrılıp Paris Saint-Germain'in yolunu tutan Arjantinli yıldız Barça forması giydiği dönemde 77 odalı bir otel satın almıştı.
El Confidencial'in haberine göre Lionel Messi'nin 2017'de 30 milyon Avroya satın aldığı otel hakkında yıkım kararı olduğu iddia edildi. Barcelona'nın güneyinde bulunan dört yıldızlı otelin şehir standartlarına aykırı olduğu için yıkılması gündemde.
İddiaya göre Lionel Messi oteli satın almadan önce otel hakkında halihazırda bir yıkım kararı vardı.
Satın alma sırasında otelin önceki sahibinin yıkım emrini bildiği ancak buna rağmen satışa devam ettiği öne sürüldü.
Otel hakkında yıkım kararının gerçekleşmesi durumunda Lionel Messi'nin Barcelona'da yaptığı 30 milyon euro'luk yatırım yok olacak.
1 YILI GİTTİ!
Paris Saint-Germain'e serbest oyuncu statüsüyle katılan Lionel Messi yeni takımıyla üç yıllık sözleşme imzalamıştı.
Fransız ve İspanyol basınında çıkan haberlerde, Lionel Messi'nin yıllık net 30 milyon Avroluk ücret kazanacağı iddia edilmişti.
Messi'nin Barcelona'daki oteli yıkılırsa bu rakam yıldız futbolcunun bir yıllık ücretinin karşılığı olacak.
Kaynak: NTV Spor
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