Lionel Messi'ye PSG taraftarının tepkisi bitmiyor

Yayınlanma: 13.05.2023 - 22:12

Güncelleme: 13.05.2023 - 22:12

Fransa Ligue 1'in 35. haftasında Paris Saint-Germain sahasında Ac Ajaccio'yu konuk etti.

Parc des Princes Stadı'nda oynanan mücadelede bir grup taraftar Lionel Messi'ye tepki gösterdi.

Maç öncesi statta Arjantinli yıldızın ismi anons edildiğinde, taraftarlar ıslıklamaya başladı.

NE OLMUŞTU?

Lionel Messi'nin Teknik direktör Galtier ve Sportif Direktör Campos'tan izin almadan Suudi Arabistan'a gitmesi tepkilere yol açtı.

Bu olayın ardından Arjantinli yıldız, kulüp tarafından iki hafta kadro dışı bırakılma cezası aldı.

PSG taraftarları, Messi'nin davranışı sonrası Arjantinli yıldızı protesto etmek için kulüp binasına giderek takımdan gönderilmesini istedi.