Lionel Scaloni: Messi'nin son Dünya Kupası maçı olabilir
Arjantin Milli Takımı Teknik direktörü Lionel Scaloni, Venezuela karşılaşmasının Lionel Messi'nin son Dünya Kupası maçı olabileceğini söyledi.
Lionel Scaloni, Güney Amerika Dünya Kupası elemeleri maçında Venezuela ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.
Scaloni yaptığı açıklamada, "Messi Venezuela karşısında oynayabilir. O PSG'nin Real Madrid'e elendiği maçta iyi oynadı. Takımı da maçın genel anlamda hakimiydi ancak yine de Şampiyonlar Ligi'nin dışında kaldılar. Bu kimse tarafından beklenmiyordu" dedi.
Messi'nin iç sahadaki son maçı olabileceğini ve Dünya Kupası'ndan sonra milli takımı bırakabileceğinin sinyalini veren Arjantinli teknik adam, "Venazuela maçı Arjantin'de oynayacağımız son eleme maçı. Gelecek ne getirir bilmiyoruz. Belki de bu Messi'nin evimizdeki son maçı olacak. Bu yüzden Arjantin'e en iyi şekilde veda edebilir" şeklinde konuştu.
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