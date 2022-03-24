Son olarak Malatyaspor'u çalıştıran Marius Sumudica'nın yeni adresi şaşırttı
Süper Lig'de çalıştığı süre boyunca her yaptığı hareketle gündeme oturan teknik direktör Marius Sumudica'nın yeni takımı resmen belli oldu. Türkiye'de son olarak Yeni Malatyaspor'u çalıştıran Rumen teknik direktör, Suudi Arabistan Ligi'ne gitti.
Rumen Teknik Direktör Marius Sumudica, Suudi Arabistan ekibi Al Shabab'a resmen geri döndü.
51 yaşındaki teknik direktör, "Geri dönmek harika! Al Shabab sevildiğimi ve saygı duyulduğunu hissettirdi. Kariyerimde en iyi çalıştığım başkanla yeniden çalışacağım için ve en iyi oyuncularla antrenmanlarda olacağım için heyecanlıyım. Böyle büyük bir taraftar için çalışmak büyük bir onur. Hadi çalışalım!" ifadelerini kullandı.
2018-2019 sezonunda da Arabistan temsilcsini çalıştıran Sumudica 32 maçta görev aldı. Tecrübeli teknik direktörün çalıştırdığı Al Shabab o sezonu 5. sırada tamamladı.
İlgili Haberler
- Türkiye Kupası'nda ilk finalist Fenerbahçe Safiport oldu
- Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Mesut Özil dünya basınında
- Fenerbahçeli Ozan Tufan'ın eşi Rojin Tufan'dan göndermeli paylaşım
Video Haberler
- Çatıdan düşen kar kütlesinden son anda kurtuldu
- 108 yaşında koronavirüsü yendi
- Bahçesindeki 30 kayısı ağacı, haberi olmadan kesildi
- Sokak röportajı sonrası tutuklandı
- Kadriye'yi felç bırakan eşine 22 yıl hapis
- Soğukta 2 kedi ile 1 köpeğin birbirine sokulduğu anlar k
- Bilim Kurulu üyesi 'gizli tehlike'ye karşı uyardı
- Vakalar patladı; uzman isim uyardı
- Apartta faturalar ödenmedi, öğrenciler karanlıkta kaldı
- Rus savaş gemisi vuruldu
En Çok Okunan Haberler
- İmamoğlu, Lozan’da IOC Başkanı’yla görüştü
- Sibirya ile Afrika arasında sıkışıp kaldık
- BM'nin Rusya kararı kabul edildi
- HDP'li Semra Güzel hakkında yakalama kararı
- Beşiktaş'ın yeni hocası İstanbul'a geliyor!
- 'Savunma sanayisinin önündeki kısıtlamalar kaldırılsın'
- Kırmızı et ihracatına kısıtlama getirildi
- Okullarda nisan ara tatili günleri belli oldu
- Sumudica'nın yeni adresi şaşırttı!
- Güncel koronavirüs tablosu açıklandı