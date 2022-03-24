Son olarak Malatyaspor'u çalıştıran Marius Sumudica'nın yeni adresi şaşırttı

24 Mart 2022 Perşembe, 19:26

Rumen Teknik Direktör Marius Sumudica, Suudi Arabistan ekibi Al Shabab'a resmen geri döndü.

51 yaşındaki teknik direktör, "Geri dönmek harika! Al Shabab sevildiğimi ve saygı duyulduğunu hissettirdi. Kariyerimde en iyi çalıştığım başkanla yeniden çalışacağım için ve en iyi oyuncularla antrenmanlarda olacağım için heyecanlıyım. Böyle büyük bir taraftar için çalışmak büyük bir onur. Hadi çalışalım!" ifadelerini kullandı.

2018-2019 sezonunda da Arabistan temsilcsini çalıştıran Sumudica 32 maçta görev aldı. Tecrübeli teknik direktörün çalıştırdığı Al Shabab o sezonu 5. sırada tamamladı.