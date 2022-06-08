Litvanya Teknik Direktörü Valdas Ivanauskas: 'Yapacak bir şeyimiz yoktu'
Litvanya Milli Takımı Teknik Direktörü Valdas Ivanauskas, UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın 6-0 kazandığı karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Ivanauskas, "Türkiye'yi tebrik ediyorum, haklı bir galibiyet aldılar. Aldığımız yenilgiden dolayı çok üzgünüz ancak yapacak bir şeyimiz yok" dedi.
UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup ikinci maçında sahasında Türkiye'ye 6-0 mağlup olan Litvanya'nın teknik direktörü Valdas Ivanauskas, farklı yenilgiden dolayı taraftarlarından özür dilediğini söyledi.
LFF Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ivanauskas, "Türkiye'nin güçlü bir takım olduğunu biliyorduk, ilk 25 dakika dayanabilirsek farklı bir skor olabilirdi. Erken gol oyun planımızı bozdu. Türkiye'yi tebrik ediyorum, haklı bir galibiyet aldılar. Aldığımız yenilgiden dolayı çok üzgünüz ancak yapacak bir şeyimiz yok. Erken gelen gol bize zorluk çıkardı. Farklı yenilgi için taraftarlarımızdan özür diliyorum" ifadelerini kullandı.
Bu mağlubiyet oyuncuları üzerinde psikolojik baskı oluşturacağını belirten Ivanauskas, "Oyuncularımın moralleri bozuk, ileriye dönük daha iyi olmaya çalışacağız. Türk takımının baskısı, hızlı ve teknik oyunu, maçın gidişatını değiştirdi. Elimizden geleni yaptık ama oyuna tam adapte olamadık" diye konuştu.
Litvanyalı teknik direktör, "6-0'lık ağır mağlubiyetten sonra istifa etmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Soru için teşekkür ederim ama Türkiye Avrupa ortalamasında, gerçekten kaliteli oynayan bir takım, sadece bunu bilmenizi istiyorum" yanıtını verdi.
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