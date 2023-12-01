Litvanya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Türkiye A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 2. Grup 5. hafta maçında deplasmanda Litvanya ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 18:00'de başlayacak.
A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 2. Grup'ta deplasmanda Litvanya ile karşı karşıya gelecek.
LİTVANYA - TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA?
Litvanya'nın Vilnius kentinde bulunan LFF Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 18:00'de başlayacak.
LİTVANYA - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?
Avusturyalı hakem Olivia Tschon'un yöneteceği karşılaşma TRT Spor kanalından naklen yayımlanacak.
A Milli Kadın Futbol Takımı, grupta oynadığı ilk 4 maçı kazanarak 12 puanla lider durumda bulunuyor.
Milliler, 6. ve son maçında ise 5 Aralık Salı günü Mersin Stadı'nda Gürcistan ile karşı karşıya gelecek.
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