Litvanya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 2. Grup 5. hafta maçında deplasmanda Litvanya ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 18:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.12.2023 - 11:13
Litvanya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 2. Grup'ta deplasmanda Litvanya ile karşı karşıya gelecek.

LİTVANYA - TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA?

Litvanya'nın Vilnius kentinde bulunan LFF Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 18:00'de başlayacak.

LİTVANYA - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Avusturyalı hakem Olivia Tschon'un yöneteceği karşılaşma TRT Spor kanalından naklen yayımlanacak.

A Milli Kadın Futbol Takımı, grupta oynadığı ilk 4 maçı kazanarak 12 puanla lider durumda bulunuyor.

Milliler, 6. ve son maçında ise 5 Aralık Salı günü Mersin Stadı'nda Gürcistan ile karşı karşıya gelecek.


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