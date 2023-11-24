A Milli Takım, Avrupa devlerini geride bıraktı: İşte 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın favorileri!
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri sona erdi. Play-off'tan gelecek 3 ülke hariç 21 ülke belli oldu. Ülkelerin belli olmasının ardından turnuvanın favorileri de konuşulmaya başlandı.
İşte GOAL'e göre EURO 2024'ün favorileri:
21 - Çekya
20 - Sırbistan
19 - İsviçre
18 - Slovenya
17 - Slovakya
16 - Danimarka
15 - Almanya
14 - İskoçya
13 - Romanya
12 - Hırvatistan
11 - İtalya
10 - Hollanda
9 - Arnavutluk
8 - Türkiye
7 - Macaristan
6 - Avusturya
5 - Belçika
4 - İngiltere
3 - İspanya
2 - Portekiz
1 - Fransa
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