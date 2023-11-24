A Milli Takım, Avrupa devlerini geride bıraktı: İşte 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın favorileri!

cumhuriyet.com.tr
24 Kasım 2023 Cuma, 11:29
A Milli Takım, Avrupa devlerini geride bıraktı: İşte 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın favorileri!

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri sona erdi. Play-off'tan gelecek 3 ülke hariç 21 ülke belli oldu. Ülkelerin belli olmasının ardından turnuvanın favorileri de konuşulmaya başlandı.

İşte GOAL'e göre EURO 2024'ün favorileri:

A Milli Takım, Avrupa devlerini geride bıraktı: İşte 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın favorileri!

21 - Çekya

A Milli Takım, Avrupa devlerini geride bıraktı: İşte 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın favorileri!

20 - Sırbistan

A Milli Takım, Avrupa devlerini geride bıraktı: İşte 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın favorileri!

19 - İsviçre

A Milli Takım, Avrupa devlerini geride bıraktı: İşte 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın favorileri!

18 - Slovenya

A Milli Takım, Avrupa devlerini geride bıraktı: İşte 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın favorileri!

17 - Slovakya

A Milli Takım, Avrupa devlerini geride bıraktı: İşte 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın favorileri!

16 - Danimarka

A Milli Takım, Avrupa devlerini geride bıraktı: İşte 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın favorileri!

15 - Almanya

A Milli Takım, Avrupa devlerini geride bıraktı: İşte 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın favorileri!

14 - İskoçya

A Milli Takım, Avrupa devlerini geride bıraktı: İşte 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın favorileri!

13 - Romanya

A Milli Takım, Avrupa devlerini geride bıraktı: İşte 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın favorileri!

12 - Hırvatistan

A Milli Takım, Avrupa devlerini geride bıraktı: İşte 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın favorileri!

11 - İtalya

A Milli Takım, Avrupa devlerini geride bıraktı: İşte 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın favorileri!

10 - Hollanda

A Milli Takım, Avrupa devlerini geride bıraktı: İşte 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın favorileri!

9 - Arnavutluk

A Milli Takım, Avrupa devlerini geride bıraktı: İşte 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın favorileri!

8 - Türkiye

A Milli Takım, Avrupa devlerini geride bıraktı: İşte 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın favorileri!

7 - Macaristan

A Milli Takım, Avrupa devlerini geride bıraktı: İşte 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın favorileri!

6 - Avusturya

A Milli Takım, Avrupa devlerini geride bıraktı: İşte 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın favorileri!

5 - Belçika

A Milli Takım, Avrupa devlerini geride bıraktı: İşte 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın favorileri!

4 - İngiltere

A Milli Takım, Avrupa devlerini geride bıraktı: İşte 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın favorileri!

3 - İspanya

A Milli Takım, Avrupa devlerini geride bıraktı: İşte 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın favorileri!

2 - Portekiz

A Milli Takım, Avrupa devlerini geride bıraktı: İşte 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın favorileri!

1 - Fransa

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