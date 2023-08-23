Livakovic geliyor Altay veda ediyor
Fenerbahçe'nin her konuda anlaştığı Dinamo Zagreb’in Hırvat kalecisi Livakovic bugün İstanbul’a geliyor.
Fenerbahçe, 9 milyon Avro bonservis ödeyeceği belirtilen 28 yaşındaki file bekçisiyle 4 yıllık sözleşme imzalayacak. Altay Bayındır, menajeriyle birlikte transfer görüşmeleri için yurtdışına gitti. 25 yaşındaki eldivenle İngiliz kulübü Manchester United ilgileniyor. Manchester’in, Altay’ı dün sağlık kontrolünden geçirdiği öğrenildi. Gustavo Henrique, İspanyol Valladolid kulübüne transfer oldu. UEFA, Maribor maçındaki tribün olayları nedeniyle F.Bahçe’ye 1 karşılaşma deplasmana seyirci götürmeme cezası verdi.
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