Livakovicli Hırvatistan, 3 golle galip geldi
Hırvatistan, Dominik Livakovic'in 90 dakika forma giydiği maçta Kuzey Makedonya'yı Lovro Majer (2) ve Marco Pasalic'in attığı gollerle 3-0 yendi.
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) hazırlıklarını sürdüren Hırvatistan Milli Takımı, Kuzey Makedonya ile oynadığı özel maçı 3-0 kazandı.
HNK Rijeka Stadyumu'ndaki müsabakada, ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri 10 ve 45. dakikalarda Lovro Majer ile 79. dakikada Marco Pasalic attı.
LIVAKOVIC DE OYNADI
Hırvatistan'da, Fenerbahçe kalecisi Dominik Livakovic de forma giydi. Maça ilk 11'de başlayan Livakovic 90 dakika sahada kaldı ve müsabakayı gol yemeden tamamladı.
Hırvat Milli Takımı, turnuva öncesi son hazırlık maçını 8 Haziran Cumartesi günü Portekiz ile oynayacak.
Hırvatistan, EURO 2024'te İtalya, Arnavutluk ve İspanya ile birlikte B Grubu'nda yer alıyor.
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