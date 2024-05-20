Hırvatistan'ın EURO 2024 kadrosu belli oldu! Dominik Livakovic listede mi?
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin kalecisi Dominik Livakovic, Hırvatistan'ın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) aday kadrosunda yer aldı.
Hırvatistan Milli Takımı, Almanya'da düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası için geniş kadrosunu açıkladı.
Hırvatistan'ın kadrosunda Fenerbahçe kalesini koruyan Dominik Livakovic de yer aldı.
İşte Hırvatistan kadrosu:
Kaleciler:
Dominik Livakovic, Ivica Ivusic, Nediljko Labrovic.
Savunma:
Domagoj Vida, Josip Juranovic, Josko Gvardiol, Borna Sosa, Josip Stanisic, Josip Sutalo, Martin Erlic, Marin Pongracic
Orta saha:
Luka Modric, Mateo Kovacic, Marcelo Brozovic, Mario Pasalic, Nikola Vlasic, Lovro Majer, Luka Ivanusec, Luka Sucic, Martin Baturina.
Hücum:
Ivan Perisic, Andrej Kramaric, Bruno Petkovic, Marko Pjaca, Ante Budimir, Marco Pasalic.
26 kişi içinde yer almayan ancak geniş kadroya dahil edilen isimler:
Borna Barisic, Duje Caleta-Car, Kristian Jakic, Dominik Kotarski, Toni Fruk, Marin Ljubicic, Igor Matanovic, Niko Kristian Sigur, Petar Sucic.
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