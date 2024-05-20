Hırvatistan'ın EURO 2024 kadrosu belli oldu! Dominik Livakovic listede mi?

Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin kalecisi Dominik Livakovic, Hırvatistan'ın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) aday kadrosunda yer aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.05.2024 - 16:49
Hırvatistan'ın EURO 2024 kadrosu belli oldu! Dominik Livakovic listede mi?
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Hırvatistan Milli Takımı, Almanya'da düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası için geniş kadrosunu açıkladı.

Hırvatistan'ın kadrosunda Fenerbahçe kalesini koruyan Dominik Livakovic de yer aldı.

İşte Hırvatistan kadrosu:

Kaleciler:

Dominik Livakovic, Ivica Ivusic, Nediljko Labrovic.

Savunma:

Domagoj Vida, Josip Juranovic, Josko Gvardiol, Borna Sosa, Josip Stanisic, Josip Sutalo, Martin Erlic, Marin Pongracic

Orta saha:

Luka Modric, Mateo Kovacic, Marcelo Brozovic, Mario Pasalic, Nikola Vlasic, Lovro Majer, Luka Ivanusec, Luka Sucic, Martin Baturina.

Hücum:

Ivan Perisic, Andrej Kramaric, Bruno Petkovic, Marko Pjaca, Ante Budimir, Marco Pasalic.

26 kişi içinde yer almayan ancak geniş kadroya dahil edilen isimler:

Borna Barisic, Duje Caleta-Car, Kristian Jakic, Dominik Kotarski, Toni Fruk, Marin Ljubicic, Igor Matanovic, Niko Kristian Sigur, Petar Sucic.


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