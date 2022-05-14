Liverpool 16 yıl sonra FA Cup şampiyonu!
FA CUP Finali'nde Chelsea ile Liverpool karşı karşıya geldi. Kazanan penaltılardaki 6-5'lik üstünlüğü ile Liverpool oldu.
İngiltere'de FA Cup Finali'nde Chelsea ile Liverpool, karşı karşıya geldi.
Wembley Stadyumu'da oynanan mücadelenin 90 dakikası 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Uzatmalara giden maçta, 120 dakikada da gol çıkmadı ve mücadele penaltılara gitti.
Penaltılarda rakibine 6-5'lik üstünlük sağlayan Liverpool, FA Cup'ın sahibi oldu. Liverpool, 2006 yılından bu yana ilk kez FA Cup'ı müzesine götürdü.
SALAH SAKATLANDI
Öte yandan Liverpool'da Salah sakatlandı. Karşılaşmanın ilk yarısında sakatlanan Mısırlı yıldızın yerine 33. dakikada oyuna Diogo Jota girdi.
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