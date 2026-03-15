Liverpool'a Galatasaray maçı öncesi son dakika darbesi!

15.03.2026 21:46:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında kendi sahasında ağırladığı Tottenham ile 1-1 berabere kaldı.

İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında Liverpool, sahasında Tottenham'ı ağırladı. Anfield'da oynanan maç 1-1 tamamlandı.

Liverpool, 18. dakikada Dominik Szoboszlai'nin serbest vuruş golüyle 1-0 öne geçti.

Tottenham'a beraberliği getiren golü 90. dakikada Richarlison attı.

ÜST ÜSTE İKİNCİ KEZ...

Bu sonuçla birlikte Liverpool, ligde üst üste ikinci kez puan kaybı yaşadı ve puanını 49 yaptı. Ligde 5 hafta sonra puan alan Tottenham, 30 puana yükseldi.

Liverpool, hafta arasında çarşamba günü UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak. Galatasaray, ilk maçta İstanbul'da Liverpool'u 1-0 mağlup etmişti.

Liverpool, Galatasaray'dan sonra ligin bir sonraki haftasında Brighon deplasmanına gidecek. Tottenham, sahasında Nottingham Forest'ı ağırlayacak.

İlgili Haberler

Arda Turan'ın ekibi Shakhtar Donetsk'ten 5 maçlık galibiyet serisi!
Arda Turan'ın ekibi Shakhtar Donetsk'ten 5 maçlık galibiyet serisi! Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Ligi'nin 20. haftasında karşılaştığı Metalist 1925'i 1-0 mağlup etti.
Raphinha'dan hat-trick: Barcelona 7 gollü maçta güldü!
Raphinha'dan hat-trick: Barcelona 7 gollü maçta güldü! Barcelona, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 28. haftasında kendi sahasında ağırladığı Sevilla'yı 5-2 mağlup etti.
Basketboldaki dev maçta kazanan Anadolu Efes!
Basketboldaki dev maçta kazanan Anadolu Efes! Anadolu Efes, Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında kendi evinde ağırladığı Beşiktaş GAİN'i 89-80 mağlup etti.