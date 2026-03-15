Liverpool'a Galatasaray maçı öncesi son dakika darbesi!

İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında Liverpool, sahasında Tottenham'ı ağırladı. Anfield'da oynanan maç 1-1 tamamlandı.

Liverpool, 18. dakikada Dominik Szoboszlai'nin serbest vuruş golüyle 1-0 öne geçti.

Tottenham'a beraberliği getiren golü 90. dakikada Richarlison attı.

ÜST ÜSTE İKİNCİ KEZ...

Bu sonuçla birlikte Liverpool, ligde üst üste ikinci kez puan kaybı yaşadı ve puanını 49 yaptı. Ligde 5 hafta sonra puan alan Tottenham, 30 puana yükseldi.

Liverpool, hafta arasında çarşamba günü UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak. Galatasaray, ilk maçta İstanbul'da Liverpool'u 1-0 mağlup etmişti.

Liverpool, Galatasaray'dan sonra ligin bir sonraki haftasında Brighon deplasmanına gidecek. Tottenham, sahasında Nottingham Forest'ı ağırlayacak.