Cumhuriyet Gazetesi Logo
Raphinha'dan hat-trick: Barcelona 7 gollü maçta güldü!

15.03.2026 21:12:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Barcelona, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 28. haftasında kendi sahasında ağırladığı Sevilla'yı 5-2 mağlup etti.

İspanya La Liga'nın 28. haftasında Barcelona, sahasında Sevilla ile karşı karşıya geldi.

Camp Nou'da oynanan mücadeleyi Katalan ekibi 5-2'lik skorla kazanarak önemli bir galibiyet elde etti.

Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 9., 21. ve 51. dakikalarda Raphinha, 38. dakikada Dani Olmo ve 60. dakikada Joao Cancelo kaydetti. 

Sevilla'nın golleri ise 45+3. dakikada Joaquin Sanchez ve 90+2'de Djibril Sow'dan geldi.

GAVI 200 GÜN SONRA SAHALARDA 

Barcelona forması giyen Gavi, yaşadığı sakatlığın ardından yaklaşık 200 gün sonra sahalara geri döndü. Genç futbolcu karşılaşmanın 82. dakikasında oyuna dahil oldu.

Matias Almeyda yönetimindeki Sevilla, ligde 5 maç sonra mağlup oldu.

Hansi Flick yönetimindeki Barcelona ise ligde yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı.

Bu sonucun ardından Barcelona puanını artırarak en yakın rakibi Real Madrid ile arasındaki farkı 4'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü.

La Liga'nın bir sonraki haftasında Barcelona sahasında Rayo Vallecano'yu ağırlayacak. Sevilla ise evinde Valencia CF ile karşılaşacak.

İlgili Konular: #barcelona #sevilla #Raphinha

