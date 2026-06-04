Cumhuriyet Gazetesi Logo
Liverpool, Andoni Iraola'yı resmen duyurdu!

Liverpool, Andoni Iraola'yı resmen duyurdu!

4.06.2026 22:11:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Liverpool, Andoni Iraola'yı resmen duyurdu!

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool, teknik direktörlük görevine 43 yaşındaki İspanyol hoca Andoni Iraola'nın getirildiğini duyurdu.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

İngiltere ekibi Liverpool'da Arne Slot'tan boşalan teknik direktörlük görevine Andoni Iraola getirildi.

Kulübün açıklamasında, 43 yaşındaki İspanyol teknik direktör Iraola ile 2026-27 sezonu için anlaşma sağlandığı belirtildi.

Image

BOURNEMOUTH'U AVRUPA'YA TAŞIDI

Daha önce AEK Larnaca, Mirandes ve Rayo Vallecano'yu çalıştıran Iraola, geride kalan üç sezon Bournemouth'ta görev yaptı. Premier Lig'de geçen sezon Iraola yönetiminde 6. sırayı alan Bournemouth, Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazandı.

Liverpool ise astronomik transferler yaptığı geçen sezon beklentileri karşılayamadı. Premier Lig'i 5. sırada bitiren "Kırmızılar", Şampiyonlar Ligi'nden de çeyrek finalde elendi.

İlgili Konular: #premier lig #liverpool #Teknik Direktör

İlgili Haberler

Trabzonspor Sidny Lopes Cabral transferini resmen açıkladı!
Trabzonspor Sidny Lopes Cabral transferini resmen açıkladı! Süper Lig ekibi Trabzonspor, Benfica forması giyen 23 yaşındaki Yeşil Burun Adaları oyuncusu Sidny Lopes Cabral'ı kadrosuna kattığını duyurdu.
Hakan Safi transferi duyurdu: 'Merih Demiral'a teşekkür ederim'
Hakan Safi transferi duyurdu: 'Merih Demiral'a teşekkür ederim' Fenerbahçe Kulübü'nün 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak seçimli genel kurulundaki başkan adaylarından Hakan Safi, Al Ahli forması giyen 28 yaşındaki milli oyuncu Merih Demiral ile anlaştıklarını duyurdu.
Mahmut Uslu'dan transfer açıklaması: 'Kylian Mbappe'yi alabilecek gücümüz var'
Mahmut Uslu'dan transfer açıklaması: 'Kylian Mbappe'yi alabilecek gücümüz var' Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesinde bulunan Mahmut Uslu ile Ömer Onan, katıldıkları televizyon kanalında görüşlerini aktardı.