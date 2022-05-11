Liverpool, Aston Villa deplasmanında galip geldi

Premier Lig'de Liverpool, Aston Villa'yı Joel Matip ve Sadio Mane'nin golleriyle 2-1 mağlup etti. Bu galibiyetle Merseyside ekibi, maç fazlasıyla lider Manchester City ile puanları eşitledi.

cumhuriyet.com.tr
11 Mayıs 2022 Çarşamba, 08:57
Liverpool, Aston Villa deplasmanında galip geldi
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İngiltere Premier Lig'de Liverpool, Aston Villa'ya konuk olduğu maçı 2-1 kazandı.

Premier Lig'de Liverpool, Aston Villa'yı 6. dakikada Joel Matip ve 65. dakikada Sadio Mane'nin golleriyle yendi.

Ev sahibi ekibin tek golü, 3. dakikada Douglas Luiz'den geldi.

Bu sonuçla Liverpool, 86 puana ulaştı. Aston Villa ise 43 puanda kaldı.

Liverpool, son iki haftaya girilirken maç fazlasıyla şampiyonluk mücadelesi verdiği Manchester City ile puanını eşitledi.


İngiltere Premier Lig liverpool Aston Villa

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