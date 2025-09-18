Cumhuriyet Gazetesi Logo
Liverpool, Atletico Madrid'i son dakika golüyle yıktı!

Liverpool, Atletico Madrid'i son dakika golüyle yıktı!

18.09.2025 09:14:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Liverpool, Atletico Madrid'i son dakika golüyle yıktı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Liverpool, Atletico Madrid'i 3-2 mağlup etti.

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın iki rakibi Liverpool ile Atletico Madrid karşılaştı. İngiltere'de Anfiled Road'da oynanan maçta kazanan 3-2'lik skorla ev sahibi Liverpool oldu.

Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Andrew Robertson, 6. dakikada Muhammed Salah ve 90+2. dakikada Virgil van Dijk kaydetti.

Atletico Madrid'in golleri 45 ve 81. dakikada Marcos Llorente'den geldi.

Muhammed Salah, Şampiyonlar Ligi tarihinde bir İngiliz kulübü adına bir maçın ilk 6 dakikasında hem gol atan hem de asist yapan ilk oyuncu oldu.

Şampiyonlar Ligi'ne 3 puanla başlayan Liverpool, bir sonraki hafta Galatasaray'a (30 Eylül) konuk olacak. Atletico Madrid, Eintracht Frankfurt'u ağırlayacak.

İlgili Konular: #liverpool #atletico madrid #uefa şampiyonlar ligi

İlgili Haberler

Liverpool'dan rekor transfer: Alexander Isak tarihe geçti!
Liverpool'dan rekor transfer: Alexander Isak tarihe geçti! İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool, 25 yaşındaki İsveçli oyuncu Alexander Isak'ı kadrosuna kattı.
Liverpool, Burnley'i son dakikada devirdi!
Liverpool, Burnley'i son dakikada devirdi! İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında Liverpool, Burnley'i 1-0 mağlup etti.
Adı Beşiktaş ile anılıyordu: Liverpool'dan Federico Chiesa kararı!
Adı Beşiktaş ile anılıyordu: Liverpool'dan Federico Chiesa kararı! İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un adı Beşiktaş ile anılan İtalyan futbolcu Federico Chiesa hakkında kararını verdiği iddia edildi.