Liverpool, Atletico Madrid'i son dakika golüyle yıktı!

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın iki rakibi Liverpool ile Atletico Madrid karşılaştı. İngiltere'de Anfiled Road'da oynanan maçta kazanan 3-2'lik skorla ev sahibi Liverpool oldu.

Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Andrew Robertson, 6. dakikada Muhammed Salah ve 90+2. dakikada Virgil van Dijk kaydetti.

Atletico Madrid'in golleri 45 ve 81. dakikada Marcos Llorente'den geldi.

Muhammed Salah, Şampiyonlar Ligi tarihinde bir İngiliz kulübü adına bir maçın ilk 6 dakikasında hem gol atan hem de asist yapan ilk oyuncu oldu.

Şampiyonlar Ligi'ne 3 puanla başlayan Liverpool, bir sonraki hafta Galatasaray'a (30 Eylül) konuk olacak. Atletico Madrid, Eintracht Frankfurt'u ağırlayacak.