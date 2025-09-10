Adı Beşiktaş ile anılıyordu: Liverpool'dan Federico Chiesa kararı!

Adı bir süredir Beşiktaş ile anılan İtalyan yıldız Federico Chiesa'nın geleceği hakkında Liverpool'un karar verdiği iddia edildi.

Liverpool Echo'nun haberine göre, Chiesa kariyerine Liverpool'da devam etme kararı aldı. Bu gelişme, Beşiktaş'ın transfer listesinde üst sıralarda yer alan İtalyan kanat oyuncusunu kadrosuna katma umutlarını sona erdirdi.

ARNE SLOT'UN GÖZÜNE GİRDİ

Liverpool'un Şampiyonlar Ligi kadrosuna almadığı Chiesa için, Beşiktaş'ın yanı sıra Napoli ve Atalanta da devreye girmişti. Ancak İtalyan yıldız, Premier League'de ilk üç maçta da forma giyip bir de gol atarak menajer Arne Slot'un gözüne girmeyi başardı.

PERFORMANSI

Geçen sezon Juventus'tan 12 milyon Euro karşılığında Liverpool'a transfer olan Federico Chiesa, çıktığı 17 maçta 3 gol ve 2 asistlik bir performans sergilemişti.