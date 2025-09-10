Cumhuriyet Gazetesi Logo
Adı Beşiktaş ile anılıyordu: Liverpool'dan Federico Chiesa kararı!

Adı Beşiktaş ile anılıyordu: Liverpool'dan Federico Chiesa kararı!

10.09.2025 09:41:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Adı Beşiktaş ile anılıyordu: Liverpool'dan Federico Chiesa kararı!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un adı Beşiktaş ile anılan İtalyan futbolcu Federico Chiesa hakkında kararını verdiği iddia edildi.

Adı bir süredir Beşiktaş ile anılan İtalyan yıldız Federico Chiesa'nın geleceği hakkında Liverpool'un karar verdiği iddia edildi.

Liverpool Echo'nun haberine göre, Chiesa kariyerine Liverpool'da devam etme kararı aldı. Bu gelişme, Beşiktaş'ın transfer listesinde üst sıralarda yer alan İtalyan kanat oyuncusunu kadrosuna katma umutlarını sona erdirdi.

ARNE SLOT'UN GÖZÜNE GİRDİ

Liverpool'un Şampiyonlar Ligi kadrosuna almadığı Chiesa için, Beşiktaş'ın yanı sıra Napoli ve Atalanta da devreye girmişti. Ancak İtalyan yıldız, Premier League'de ilk üç maçta da forma giyip bir de gol atarak menajer Arne Slot'un gözüne girmeyi başardı. 

PERFORMANSI

Geçen sezon Juventus'tan 12 milyon Euro karşılığında Liverpool'a transfer olan Federico Chiesa, çıktığı 17 maçta 3 gol ve 2 asistlik bir performans sergilemişti. 

İlgili Konular: #beşiktaş #liverpool #Federico Chiesa

İlgili Haberler

Cengiz Ünder, Beşiktaş taraftarının önüne çıkmak için sabırsızlanıyor
Cengiz Ünder, Beşiktaş taraftarının önüne çıkmak için sabırsızlanıyor Beşiktaş'ın yeni transferi Cengiz Ünder, siyah-beyazlı formayla taraftarın karşısına çıkmak için sabırsızlandığını söyledi.
Beşiktaş'a Wilfred Ndidi şoku! Sedye ile sahayı terk etti...
Beşiktaş'a Wilfred Ndidi şoku! Sedye ile sahayı terk etti... Beşiktaş'ın yıldız ismi Wilfred Ndidi, Nijerya'nın Güney Afrika ile oynadığı Dünya Kupası eleme maçında sakatlandı ve 70. dakikada oyundan çıktı. Oyuncunun durumu yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.
Süper Lig ekibinin başkanı transferi duyurdu: Beşiktaş'ta resmi açıklama an meselesi!
Süper Lig ekibinin başkanı transferi duyurdu: Beşiktaş'ta resmi açıklama an meselesi! Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, sağ bek transferinde sona yaklaştı. Siyah-beyazlılar, Kayserispor'dan Gökhan Sazdağı'nı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.