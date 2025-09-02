Liverpool'dan rekor transfer: Alexander Isak tarihe geçti!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
2.09.2025 09:44:00
AA
İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool, 25 yaşındaki İsveçli oyuncu Alexander Isak'ı kadrosuna kattı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, İsveçli yıldız Alexander Isak'ı rekor bonservis bedeliyle renklerine bağladı.

Newcastle United'ın transfere sıcak bakmaması nedeniyle krize dönüşen ve uzun süredir Ada futbolunun gündemini meşgul eden transfer girişiminde Liverpool'un istediği oldu. 

İsveçli golcü ile 6 yıllık sözleşme imzalayan Liverpool, 125 milyon sterlinlik bonservis bedeliyle de İngiliz futbol tarihinin yeni rekoruna imza attı. Bir önceki rekor Benfica'dan Chelsea'ye 106 milyon sterline gelen Enzo Fernendez'e aitti.

"HER ŞEYİ KAZANMAK İSTİYORUM"

Kulübün sitesine konuşan 25 yaşındaki futbolcu, "Buraya uzun bir yolculukla geldim. Ama bu kulübün ve temsil ettiği her şeyin bir parçası olduğum için çok mutluyum. Her şeyi kazanmak istiyorum" ifadelerini kullandı. 

Isak, Liverpool'da 9 numaralı formayı giyecek.

