Liverpool beraberliğe rağmen turu atladı

İngiltere Lig Kupası karşılaşmasında Liverpool deplasmanda Fulham ile 1-1 berabere kaldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.01.2024 - 07:10
Liverpool beraberliğe rağmen turu atladı
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İngiltere Lig Kupası yarı final ikinci karşılaşmasında Liverpool deplasmanda Fulham ile 1-1 berabere kaldı.

Liverpool'un golünü 11. dakikada Luis Diaz, Fulham'ın golünü 76. dakikada Issa Diop kaydetti.

İlk maçı sahasında 2-1 kazanan Liverpool bu sonuçla finale yükseldi.

Liverpool finalde, Middlesbrough'u eleyen Chelsea ile karşılaşacak.


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