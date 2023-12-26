Liverpool, Burnley deplasmanında hata yapmadı

Premier Lig'in 19. haftasında Burnley ile Liverpool karşı karşıya geldi. Mücadele 2-0 Liverpool üstünlüğüyle sona erdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.12.2023 - 22:32
Liverpool, Burnley deplasmanında hata yapmadı
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Premier Lig'de 19. hafta mücadelesinde Burnley, sahasında Liverpool ile karşılaştı. 

Mücadele 2-0 Liverpool üstünlüğüyle sona erdi. 

Liverpool'a galibiyeti getiren goller, 6. dakikada Darwin Nunez ve 90. dakikada Jota'dan geldi. 

Bu sonuçla birlikte Liverpool, 42 puana yükseldi ve maç fazlasıyla liderliği aldı. Burnley ise 11 puanda kaldı. 

Kırmızılar, üst üste 12. lig maçında da yenilmedi ve ligde 2 maç aranın ardından kazandı. 


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