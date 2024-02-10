Liverpool - Burnley maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında kendi sahasında Burnley ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 18:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.02.2024 - 10:22
Liverpool - Burnley maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İngiltere Premier Lig'de 24. hafta heyecanı yaşanıyor.

Jurgen Klopp yönetimindeki Liverpool, kendi sahasında Vincent Kompany'nin ekibi Burnley ile karşı karşıya gelecek.

LİVERPOOL - BURNLEY MAÇI SAAT KAÇTA?

Anfield Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 18:00'de başlayacak.

LİVERPOOL - BURNLEY MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Tim Robinson'un yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.

Liverpool, ligde oynadığı son maçta Arsenal deplasmanından 3-1'lik mağlubiyet ile ayrılmıştı.

Everton ise kendi sahasında ağırladığı Fulham ile 2-2 berabere kalmıştı.


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