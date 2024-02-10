Liverpool - Burnley maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında kendi sahasında Burnley ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 18:00'de başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de 24. hafta heyecanı yaşanıyor.
Jurgen Klopp yönetimindeki Liverpool, kendi sahasında Vincent Kompany'nin ekibi Burnley ile karşı karşıya gelecek.
LİVERPOOL - BURNLEY MAÇI SAAT KAÇTA?
Anfield Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 18:00'de başlayacak.
LİVERPOOL - BURNLEY MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Tim Robinson'un yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.
Liverpool, ligde oynadığı son maçta Arsenal deplasmanından 3-1'lik mağlubiyet ile ayrılmıştı.
Everton ise kendi sahasında ağırladığı Fulham ile 2-2 berabere kalmıştı.
En Çok Okunan Haberler
-
- YRP'nin 3 büyükşehirde adayları belli oldu
- Son Hatay anketi paylaşıldı
- B sınıfı ehliyetler için motosiklet kararı!
- Soyer’den CHP lideri Özel'e ret
- 'Siyasi olmadığı bilgisine ulaştık'
- Sağanak yağış geliyor!
- Rıdvan Dilmen başkan adayını açıkladı
- Halk TV'den 'İrfan Değirmenci' açıklaması
- Serdar Ortaç yeni aşkını duyurdu!
- 'Varsayalım bütün suç benim...'