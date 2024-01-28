Liverpool evinde 5 golle turladı!

İngiltere FA Cup 4. tur maçında Liverpool, sahasında Norwich'i 5-2 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.01.2024 - 19:55
Liverpool evinde 5 golle turladı!
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İngiltere FA Cup 4. tur maçında Liverpool, sahasında Norwich ile karşılaştı.

Anfield'da oynanan maçı Liverpool 5-2 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Jones, 28. dakikada Darwin Nunez, 53. dakikada Diogo Jota, 63. dakikada Virgil van Dijk ve 90+5. dakikada Gravenberch attı. Norwich'in golleri 22. dakikada Gibson, 69. dakikada bir dönem Giresunspor forması da giyen Borja Sainz attı.

Alınan bu sonucun ardından Liverpool FA Cup'ta bir üst tura yükseldi.


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