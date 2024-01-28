Liverpool evinde 5 golle turladı!
İngiltere FA Cup 4. tur maçında Liverpool, sahasında Norwich'i 5-2 mağlup etti.
İngiltere FA Cup 4. tur maçında Liverpool, sahasında Norwich ile karşılaştı.
Anfield'da oynanan maçı Liverpool 5-2 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Jones, 28. dakikada Darwin Nunez, 53. dakikada Diogo Jota, 63. dakikada Virgil van Dijk ve 90+5. dakikada Gravenberch attı. Norwich'in golleri 22. dakikada Gibson, 69. dakikada bir dönem Giresunspor forması da giyen Borja Sainz attı.
Alınan bu sonucun ardından Liverpool FA Cup'ta bir üst tura yükseldi.
En Çok Okunan Haberler
-
- İstanbul'da kiliseye silahlı saldırı!
- Mevduat faizlerinde 6 hafta sonra ilk!
- Herkes kaçıyor
- AKP'den seçim öncesi 'emekli atağı'
- Gaye Erkan'ı, Erdoğan'a kim önerdi?
- Kuvvetli kar yağışı etkili olacak!
- Erdoğan'a şehrin 'hediye' edilmesini istedi
- Hakan Ural’a ‘gözaltı’ krizi: İfadesi alındı
- Emperyalizme direnişten NATO destekçiliğine!
- 'Baltık Rusya'ya kapandı'