Liverpool evinde 5 golle turladı!

Yayınlanma: 28.01.2024 - 19:55

Güncelleme: 28.01.2024 - 19:55

İngiltere FA Cup 4. tur maçında Liverpool, sahasında Norwich ile karşılaştı.

Anfield'da oynanan maçı Liverpool 5-2 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Jones, 28. dakikada Darwin Nunez, 53. dakikada Diogo Jota, 63. dakikada Virgil van Dijk ve 90+5. dakikada Gravenberch attı. Norwich'in golleri 22. dakikada Gibson, 69. dakikada bir dönem Giresunspor forması da giyen Borja Sainz attı.

Alınan bu sonucun ardından Liverpool FA Cup'ta bir üst tura yükseldi.