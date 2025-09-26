Cumhuriyet Gazetesi Logo
Liverpool'dan alkışlanacak hareket!

Liverpool'dan alkışlanacak hareket!

26.09.2025 14:27:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Liverpool'dan alkışlanacak hareket!

Trafik kazasında hayatını kaybeden Diogo Jota'nın ardından Liverpool, oyuncunun sözleşmesinde yer alan tüm hak edişleri ailesine ödedi.

Liverpool, geçtiğimiz aylarda oyuncusu Diogo Jota'nın trafik kazasında hayatını kaybetmesinin ardından takdire şayan bir harekete imza attı.

Portekizli dünyaca ünlü futbolcu Diogo Jota ve kardeşi Andre Silva trafik kazasında hayatını kaybetmişti.

Alev alan araçta sıkışarak yaşamını yitiren 28 yaşındaki futbolcunun yası hala tutulurken, kulübü Liverpool, Jota'nın ailesine bir jest yaptı.

TÜM HAKLARI, AİLESİNE ÖDENDİ

Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, kulübün Jota'nın ailesine oyuncunun kontratını yer alan tutar kadar ödeme yaptığını açıkladı.

Slot, şunları söyledi:

"Diogo Jota'nın vefatının ardından sözleşmesinde bulunan hak edişlerin tamamı kulüp tarafından ailesine ödendi." 

İlgili Konular: #liverpool #Sözleşme #Diogo Jota

İlgili Haberler

Galatasaray maçı öncesi... Liverpool'dan yıldız futbolcuya ceza!
Galatasaray maçı öncesi... Liverpool'dan yıldız futbolcuya ceza! Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, 30 Eylül Salı akşamı Liverpool'u ağırlayacak. İngiliz devinde karşılaşma öncesi Ekitike krizi yaşanıyor.
Yeni transferinden Liverpool'a kötü haber!
Yeni transferinden Liverpool'a kötü haber! İngiltere Lig Kupası 3. Tur maçında Southampton karşısında sakatlanan Liverpool'un yeni transferi Giovanni Leoni'nin ön çapraz bağları koptu.
Liverpool'da Hugo Ekitike'ye ağır ceza!
Liverpool'da Hugo Ekitike'ye ağır ceza! Liverpool'un Fransız forveti Hugo Ekitike, Southampton maçında formasını çıkararak gördüğü kırmızı kart sonrası ağır bir yaptırımla karşı karşıya kalabilir.