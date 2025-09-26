Galatasaray maçı öncesi... Liverpool'dan yıldız futbolcuya ceza!

İngiltere Lig Kupası'nın 3. tur maçında Liverpool, Southampton'ı 2-1 mağlup etmiş, Kırmızılar'da Hugo Ekitike'nin gördüğü kırmızı kart tepki çekmişti.

İlk sarı kartını itirazdan dolayı gören futbolcu, kırmızı karta sebep olan diğer sarı kartı ise 2-1'i getiren golü atmasının ardından formasını çıkarması nedeniyle gördü.

Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot karşılaşmanın ardından Ekitike'yi gördüğü kırmızı kart nedeniyle sert eleştirirken, "İkinci sarı olduğu için değil; sarı kartı olmasa bile bu yaptığı hareket aptalcaydı" demişti.

CEZA VERİLECEK

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, 30 Eylül akşamı Galatasaray ile karşılaşacak Liverpool, Ekitike'ye ağır bir ceza verecek.

Liverpool'un, Fransız futbolcunun 2 haftalık maaşını keseceği aktarıldı.

Ekitike'nin tam olarak haftalık maaşı bilinmiyor ancak Liverpool'a transfer olduktan sonra haftalık 250 bin sterlin kazandığı konuşuluyor.

Bu durumda Ekitike'nin gördüğü kırmızı kartın kendisine yarım milyon sterline mal olacağı tahmin ediliyor.