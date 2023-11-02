Liverpool deplasmanda Bournemouth'u geçmesini bildi!
İngiltere Lig Kupası karşılaşmasında Liverpool deplasmanda Bournemouth'u 2-1 mağlup etti.
İngiltere Lig Kupası Son 16 Turu karşılaşmasında Liverpool deplasmanda karşılaştığı Bournemouth'u 2-1 mağlup etti.
Liverpool aldığı bu galibiyetle beraber adını çeyrek finale yazdırmayı başardı.
Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Cody Gakpo ve 70. dakikada Darwin Nunez kaydetti. Bournemouth'un tek golü ise 64. dakikada Justin Kluivert attı.
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