Liverpool engelini aşamadı... Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti! Liverpool 4-0 Galatasaray

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında Galatasaray, Liverpool deplasmanına konuk oldu. RAMS Park'taki maçı 1-0 kazanan Galatasaray, Anfield'da ise 4-0 kaybetti.

Karşılaşmada Liverpool'un gollerini 25. dakikada Dominik Szoboszlai, 51. dakikada Hugo Ekitike, 53. dakikada Ryan Gravenberch ve 62. dakikada Muhammed Salah attı.

Liverpool'da Muhammed Salah, 45+4. dakikada penaltıda Uğurcan Çakır'ı geçemedi.

Bu sonucun ardından Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne son 16 turunda veda etti. Liverpool, Devler Ligi'nde çeyrek finale yükseldi. Liverpool, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Paris Saint-Germain ile karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmadan dakikalar | Liverpool 4-0 Galatasaray

90' Top ağlarda ancak faul kararı! Liverpool köşe vuruşunda topu ağlarla buluşturdu ama öncesinde hakem Uğurcan'a faul yapıldığı kararını verdi.

89' Liverpool'da üç oyuncu değişikliği birden; Grravenberch yerine Nyoni, Wirtz yerine Nguhoma ve Ekitike yerine Chiesa oyuna dahil oldu.

88' Ekitike ceza sahası içerisinde Szboszlai'ye pas verdi ama Eren Elmalı yetişerek kornere gönderdi.

85' Kerkez'in ceza sahasına yerden çevirdiği topta Eren Elmalı topa müdahale etti.

84' Sakatlıklarla beraber oyunun uzun süre durmasından dolayı tempo oldukça düşmüş durumda.

80' Noa Lang sedye ile oyundan çıkarken oyuna Icardi dahil oldu.

77' Noa Lang topa kontrol etmeye çalışırken ayağı kaydı ve reklam panosuna çarptı sakatlanarak kendisini yere bıraktı, değişiklik işareti yapıldı.

74' Liverpool'da oyuncu değişikliği; Salah yerine Gakpo oyuna dahil oldu.

72' Sallai'nin sağ kanattan ortası arka direkteki Jakobs'a kadar gitti ama Jones öncesinde müdahale ederek kornere gönderdi.

71' Wirtz savunma arkasına Etikite'nin koşusu için pas gönderdi ama Uğurcan hızlı davranarak topu uzaklaştırdı.

68' DİREK! Savunma arkasına koşan Ekitike topla birlikte ceza sahasına girdi ve içeride müsait pozisyondaki Salah'a çevirdi, Salah'ın şutu üst direkten geri döndü.

67' Liverpool'da oyuncu değişikliği; Frimpong yerine Jones oyuna dahil oldu.

62' GOL | Salah sağ kanatta buluştuğu topta Wirtz ile ver kaç sonrası ayak içi sol köşeye vurduğu şutta topu ağlarla buluşturdu.

61' Szoboszlai'nin ceza sahasından şutu Uğurcan için kolay bir top oldu.

60' Galatasaray'da oyuncu değişikliği; Torreira yerine Yunus Akgün oyuna dahil oldu.

56' GOL İPTAL | Frimpong'un sağ kanattan ortasında Singo ters bir vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi ama ofsayt gerekçesiyle gol geçerlilik kazanmadı.

53' GOL | Salah'ın ceza sahası içerisinden çektiği şutu Uğurcan çıkardı ama top Granvenberch'in önüne düştü ve ağlara gitti.

51' GOL | Mac Allister'in ara pasında Salah sağ kanatta topla buluşur buluşmaz ceza sahası içindeki Etikite'ye topu çevirdi ve maalesef top temsilcimizin ağlarına gitti.

50' Etikite'nin ara pasında Salah, Uğurcan ile karşı karşıya kaldı ama Uğurcan gole izin vermedi.

46' Galatasaray'da iki oyuncu değişikliği birden; İlk yarıda sakatlanan Osimhen yerine Noa Lang ve Boey yerine Sane oyuna dahil oldu.

45' PENALTI KAÇTI | Liverpool penaltı kazandı. Salah'ın kullandığı penaltıyı Uğurcan çıkardı.

42' Kornerden arka direğe açılan ortada yine van Dijk içeriye çevirdi, Mac Allister ve Uğurcan birlikte yükselince hakem Uğurcan'a faul yapıldığına karar verdi.

39' Barış Alper'in sol kanattan arka direğe ortasına Osimhen'in yükselerek vurdu ancak top auta gitti.

35' Galatasaray'da Osimhen'in sakatlık durumundan dolayı Noa Lang hazırlanıyordu ancak Osimhen kendini biraz daha deneme kararı aldı.

31' Wirtz yakın mesafeden şutu çekti ama top Boey'e çarparak kornere gitti.

30' Ekitike, iki Galatasaraylı futbolcunun arasına dalarak geçmeyi denedi ama başarısız oldu, Uğurcan topu kontrol etti.

28' KAÇIRDI! Abdülkerim'in hatasında Salah, Uğurcan ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu Uğurcan harika bir müdahale ile çıkardı.

25' GOL | Köşe vuruşunda Mac Allister'ın ceza yayındaki Szoboszlai'ye pası sonrası Szoboszlai müsait vuruşla topu ağlara gönderdi.

24' Frimpong'un orta denemesi Jakobs'a çarpıp Salah'ın önünde kaldı. Mısırlı oyuncu, önünde kalan topta etkisiz bir şut çıkardı.

22' Wirtz ceza sahası dışından şut denedi ama top üstten auta gitti.

19' Bu sefer de Frimpong'un içeriye çevirdiği topa yine Torreira müdahale ederek kaleci Uğurcan'a çevirdi.

18' Wirtz'in içeriye çevirdiği topta Torreira müdahale ederek uzaklaştırmayı başardı.

17' Wirtz'in ara pası denemesinde Etikite ile anlaşamadı ve top Galatasaray savunmasının kontrolüne geçti.

11' Osimhen'in uzun süren sakatlığı ardından sahada gerginlik arttı, Liverpoollu futbolcular hakeme süre için itiraz ediyor. Osimhen'in tedavisi saha kenarında devam edecek.

9' Osimhen - Konate hava topu mücadelesinde Osimhen yerde kaldı hakem faul kararı verdi, Osimhen yerden kalkamadı ve sahaya sağlık ekibi dahil oldu.

7' Uğurcan'ın uzun pasında Sara savunma arkasına koşu atarak topu Lemina'nın önüne indirdi Lemina'nın şut denemesi savunmada kaldı.

3' Szoboslai, savunma arkasına koşu atan Salah'a pası gönderdi ama savunmamız dönerek müdahale etmeyi başardı.

2' Jakobs ve Barış Alper sol kanatta pas yaparak gitmeye çalıştı Liverpool savunması araya girdi.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı. Başarılar Galatasaray!