Liverpool - Fulham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 14. haftasında kendi sahasında Fulham ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 17:00'de başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de 14. hafta heyecanı yaşanıyor.
Jürgen Klopp yönetimindeki Liverpool, kendi sahasında Marco Silva'nın ekibi Fulham ile karşı karşıya gelecek.
LİVERPOOL - FULHAM MAÇI SAAT KAÇTA?
Anfield Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 17:00'de başlayacak.
LİVERPOOL - FULHAM MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Stuart Attwell'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.
Liverpool, ligde oynadığı son maçta Manchester City deplasmanından 1-1'lik beraberlik ile ayrılmıştı.
Fulham ise kendi sahasında ağırladığı Wolverhampton'ı 3-2 mağlup etmişti.
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