Liverpool - Fulham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 14. haftasında kendi sahasında Fulham ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 17:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.12.2023 - 11:16
Liverpool - Fulham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İngiltere Premier Lig'de 14. hafta heyecanı yaşanıyor.

Jürgen Klopp yönetimindeki Liverpool, kendi sahasında Marco Silva'nın ekibi Fulham ile karşı karşıya gelecek.

LİVERPOOL - FULHAM MAÇI SAAT KAÇTA?

Anfield Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 17:00'de başlayacak.

LİVERPOOL - FULHAM MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Stuart Attwell'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.

Liverpool, ligde oynadığı son maçta Manchester City deplasmanından 1-1'lik beraberlik ile ayrılmıştı.

Fulham ise kendi sahasında ağırladığı Wolverhampton'ı 3-2 mağlup etmişti.


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