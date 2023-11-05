Liverpool, 1 puanı son dakikada kurtardı

Yayınlanma: 05.11.2023 - 21:49

Güncelleme: 05.11.2023 - 21:49

İngiltere Premier Lig 11. hafta karşılaşmasında Liverpool deplasmanda Luton Town ile 1-1 berabere kaldı.

Liverpool'a beraberliği getiren golü 90+5. dakikada Luiz Diaz kaydetti, Luton Town'un golünü 80. dakikada Tahith Chong kaydetti.

Liverpool bu beraberlikle 24 puana yükselirken, Luton Town'da puanını 6'ya yükseltti.

Liverpool bir sonraki karşılaşmasında sahasında Brentford'u ağırlarken, Luton Town ise deplasmanda Manchester United ile karşılaşacak.